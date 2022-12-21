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بورسعيد تشهد طقسا خريفيا معتدلا.. وانتظام حركة الملاحة بالقناة.. صور

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 10:12 ص
بورسعيد تشهد طقسا خريفيا معتدلا.. وانتظام حركة الملاحة بالقناة.. صور طقس بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، طقسا خريفيا معتدلا من سطوع للشمس وصفاء للسماء، مع هبوب الرياح الخفيفة على كافة الأنحاء، ويستمر العمل فى الأنشطة البحرية من الحركة داخل الموانئ، وحركة الملاحة بمجرى قناة السويس الملاحى، بالإضافة إلى حركة الصيد، بشكل طبيعي. 

 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

 

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 30% على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30%، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40%، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40%، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

 

 
الطقس المعتدل
الطقس المعتدل

جانب من طقس بورسعيد
جانب من طقس بورسعيد

خريفى معتدل ببورسعيد
خريفى معتدل ببورسعيد

سماء بورسعيد الصافيه
سماء بورسعيد الصافيه

طقس معتدل
طقس معتدل
 
 
 

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