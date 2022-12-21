اليوم السابع
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انقلاب مقطورة فى طريق بلبيس - العاشر من رمضان الصحراوى

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 04:24 م
انقلاب مقطورة فى طريق بلبيس - العاشر من رمضان الصحراوى انقلاب مقطورة في طريق بلبيس – العاشر من رمضان الصحراوي
الشرقية فتحية الديب

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شهد طريق بلبيس - العاشر من رمضان الصحراوى فى محافظة الشرقية انقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة بسبب انفجار فى أحد إطاراتها، وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة فى طريق بلبيس - العاشر من رمضان الصحراوى فى نطاق مدينة العاشر من رمضان.
 
انتقلت الأجهزة الأمنية فى العاشر من رمضان إلى موقع الحادث وتم الدفع بسيارات إسعاف تحسبًا لوقوع مصابين جراء الحادث، فيما تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة جراء انفجار أحد الإطارات الأمامية للسيارة، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

يذكر أن شخص  لقى مصرعه، متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث انقلاب تروسيكل بنطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزى، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى التأمين الصحى منيا القمح المركزى،  بوصول "  السيد  إ م م  " 45 عاما مقيم كفر فرج جثة هامدة، إثر إصابته بنزيف بالمخ وكسور متعددة، إثر تعرضه لحادث تصادم.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات  التى قام بها ضباط منيا القمح، وقوع حادث انقلاب دراجة نارية، موتوسيكل، بطريق " منيا القمح- سنهوت" بالقرب من الكوبري الجديد، مما أسفر عن حدوث إصابته التى أودت بحياته، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة،  التى صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 


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