انقلاب مقطورة فى طريق بلبيس - العاشر من رمضان الصحراوى

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى التأمين الصحى منيا القمح المركزى، بوصول " السيد إ م م " 45 عاما مقيم كفر فرج جثة هامدة، إثر إصابته بنزيف بالمخ وكسور متعددة، إثر تعرضه لحادث تصادم.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قام بها ضباط منيا القمح، وقوع حادث انقلاب دراجة نارية، موتوسيكل، بطريق " منيا القمح- سنهوت" بالقرب من الكوبري الجديد، مما أسفر عن حدوث إصابته التى أودت بحياته، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.