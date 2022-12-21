وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس -حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية الثلاثاء- "نفهم أنها بادرة حسن نية من جانب طالبان. لم يكن الأمر متعلقا بأي تبادل لسجناء أو معتقلين. لم يتم دفع أي أموال".