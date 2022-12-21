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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن حكومة طالبان افرجت عن أمريكيين اثنين كانا معتقلين في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس -حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية الثلاثاء- "نفهم أنها بادرة حسن نية من جانب طالبان. لم يكن الأمر متعلقا بأي تبادل لسجناء أو معتقلين. لم يتم دفع أي أموال".

يذكر ان القوات الخاصة الباكستانية، اقتحمت مركزا لمكافحة الإرهاب تسيطر عليه حركة "طالبان" باكستان في منطقة بانو بإقليم خيبر باختونخوا، لتحرير الرهائن المحتجزين لدى مسلحى الحركة.

ونقلت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية عن المصادر قولها: إن الاقتحام أسفر عن مقتل ستة من مقاتلي حركة طالبان، مضيفة أن عملية التطهير جارية الآن في المنشأة الأمنية، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المنطقة.

جاءت هذه العملية الأمنية بعدما تمكن عناصر طالبان - الذين كانوا محتجزين في المركز لسنوات - من السيطرة على المركز في منطقة بانو، والاستيلاء على أسلحة قوات الأمن واحتجازهم كرهائن.