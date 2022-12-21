النيابة تطلب الصفة التشريحية لجثة شاب توفى بمصر الجديدة بسبب المخدرات

أمرت نيابة مصر الجديدة، بسرعة ارسال تقرير الصفة التشريحية حول واقعة العثور على جثة شاب عثر عليه متوفى عقب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقة، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من الاهالى يفيد بالعثور على جثة شاب داخل منزله متوفى، على الفور انتقل رجال الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب ثلاثينى، ويرتدة ملابسه كاملة ولا يوجد اثار لأى علامات تدل على وجود مشاجرة أو مقاومة من قبل الشاب.

وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تبين أن الشاب المتوفى يتعاطى المواد المخدرة، وأنه توفى عقب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات فى منزله.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بتوقيع الكشف الطبى على الجثة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية.