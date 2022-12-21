المؤبد للمتهم بقتل صاحب ورشة ألوميتال بالشرقية

تعود أحداث القضية رقم 10144 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة بلبيس، المقيدة برقم 2357 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق ليوم 8 من شهر يوليو الماضى، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول،"مصطفى م م " 37 عاما صاحب ورشة الوميتال مقيم بندر بلبيس، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر من الجهة اليسرى، أودت بحياته.

وتبين من نص التحقيقات وأقوال " محمود م م " 32 عاما شقيق المجنى عليه، قيام " يوسف ح ش " 20 عاما عاطل، على أثر وجود خلافات سابقة بينه وبين شقيقه، توجه على إثرها إلى محل عمل شقيقه ورشته الخاصة ونشبت بينهما مشاجرة أنهى خلالها المتهم حياة شقيقه الأكبر بتسديد طعنة نافذة له من الجهة اليسرى بالصدر أودت بحياته فى الحال.

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بلبيس من ضبط المتهم، وتوصلت تحريات النقيب أحمد قنديل، معاون مباحث قسم شرطة بلبيس، برئاسة الرائد إبراهيم عبد الغنى، رئيس مباحث القسم، إلي صحة الواقعة وقيام المتهم بقتل المجنى عليه إثر خلافات سابقة بينهما، وتم القبض عليه وعلى السلاح المستخدم فى الواقعة، والتحفظ عليه وإحالته للنيابة العامة التى إحالته محبوسا إلى المحاكمة الجنائية.