رفع كفاءة ورصف وتركيب إنترلوك بالشوارع الداخلية في بلبيس بتكلفة 15 مليون جنيه

أكد الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، أن نسب تنفيذ أعمال رفع كفاءة ورصف الشوارع والطرق الداخلية بنطاق المركز، تسير وفقاً للجدول الزمنى المحدد مع مراعاة معاييرالجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات والأمان والسلامة للطرق.

اوضح رئيس مركز ومدينة بلبيس، انه تم أعمال تركيب بلاط انترلوك لشوارع المدينة الضيقة التى يصعب رصفها مع مراعاة أماكن صفايات الأمطار منعاً لتراكم مياه الأمطار بالشوارع خلف جامع الشيخ وصولا لجامع الشريف مروراً بمدرسة الثانوية بنات القديمة بالإضافه إلى الشوارع الفرعية حتى المدرسة الإعدادية بشارع جبل عمرو ومنطقة المعهد الدينى وموقف العدلية ( جامع المظلوم ) بمدينة بلبيس بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين و500 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 17%.

كما أضاف رئيس المركز أنه جار استكمال اعمال توريد وتركيب بلاط انترلوك لشوارع المدينة التى يصعب رصفها خلف جامع الشبراوى شوارع فخر وحنفى حسونه حتى شارع البطريق، وخلف مسجد الانصارى وربط الشارع بنادى بلبيس الرياضى وشارع عمر بن عبد العزيز وشارع الحاج حجازى وشارع النجارين وشارع أولاد مراد وشارع مباشر وشارع على هانى ومنطقة حى النادى والشارع الفرعى بمدينة بلبيس بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليون و500 ألف جنيه بنسبه تنفيذ 18% بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون جنيه للإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالى لشوارع المدينة.

فى سياق متصل، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون ولإعادة الوجه الجمالى والحضارى لشوارع المدينة.

ومن جانبها أشارت المهندسة عزة متولى مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع ليصل إجمالى ماتم رفعه خلال أسبوع 98 إعلان مخالف وبدون ترخيص بواقع عدد 9 إعلانات بمركز ومدينة الزقازيق عدد 10 إعلانات بمركز ومدينة منيا القمح وعدد 9 إعلانات بمركز ومدينة الحسينية وعدد 12 إعلان بمركز ومدينة فاقوس وعدد 5 إعلانات بمركز ومدينة ههيا وعدد 6 إعلانات بمركز ومدينة كفرصقر وعدد 9 إعلانات بمدينة القرين وعدد 7 إعلانات بمركز ومدينة أبوحماد وعدد 12 إعلان بمركز ومدينة أبوكبير وعدد 12 إعلان بحى ثان الزقازيق وعدد 7إعلانات بحى أول الزقازيق ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالقصبى بإزالة سور بالطوب الدبش الأبيض بدون ترخيص على مساحة 50 متر طولى..

وفى سياق متصل قامت رئاسة المركز بإزالة تشوينات بالطوب الدبش الأبيض بناحية السماكين الجديدة التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 100 متر طولى وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.