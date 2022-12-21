السيطرة على حريق نشب بمحل لعب أطفال بالشرقية

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بمحل بشارع الحمام بمدينة الزقازيق.

انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الزقازيق وقوات الحماية المدنية، إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، فيما هرعت سيارات الإسعاف تحسبا لوقوع إصابات.

وتبين من الفحص والتحريات نشوب حريق بمحل لعب أطفال بالطابق الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق، وتم السيطرة على النيران واخمادها، وأسفر الحريق عن التهام محتويات المحل من البضاعة المخزنة، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أنه وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية، بطريق"بلبيس- العاشر من رمضان" أمام المقاولون العرب، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص إصابات متعددة وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى العاشر من رمضان الجامعى، لتلقي الخدمة الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، فيما أصيب 4 أشخاص آخرين بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك بطريق " ابو الشقوق- كفر صقر" نطاق مركز كفر صقر وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر صقر المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتم رفع أثار الحادث من الطريق.



حريق محل لعب الأطفال (1)