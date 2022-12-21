الداخلية تضبط شحنات مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من ضبط (شخصين " لأحدهما معلومات جنائية") ذلك حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزتهما (75 كيلو جرام ل مخدر البانجو – 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالى – هاتف محمول- سلاح أبيض) وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,200,000مليون ومائتى ألف جنيه تقريباً).

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (4أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة والترويج لها بنطاق محافظات (الإسكندرية – البحيرة – مطروح – الغربية) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارتين قيادة إثنين منهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – كيس بلاستيك يحوى كمية من كسر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى- 9هواتف محمول) بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فـى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمول للترويج والسيارتين لتسهيل تنقلاتهم وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (مليون جنيه تقريباً).

وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,5 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول – سيارة "مستأجرة" ) بمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والسيارة لتسهل تحركاته ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) وبمشاركة (مديرية أمن القليوبية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم لبؤرة إجرامية مُتخذين من قرية كوم السمن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر ، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، حيث تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – سيدة) حال إستقلالهم سيارة بقرية كوم السمن وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس "الشابو" وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول – ميزان حساس ، وضبط (شخص ، "له معلومات جنائية") حال تواجده أمام مسكنه بقرية كوم السمن وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس "الشابو" وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض)، وضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بقرية كوم السمن وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش–مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض)، وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بقرية كوم السمن وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس ) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,800٫000 مليون جنيه تقريباً).

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.