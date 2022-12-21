الثروة الحيوانية بالغربية: لدينا 11 برج حمام بقطور والبيع بسعر 20 جنيها للزوج

فريق المحافظات

قال المهندس فخرى باز، مدير عام الثروة الحيوانية بمديرية الزراعة بالغربية، إن الإدارة الزراعية بقطور تضم 11 برجا لتربية الحمام، والذى يعد من المشاريع الإنتاجية الموجودة فى الإدارات الزراعية.

وأضاف "باز" لـ اليوم السابع، أن هناك توجيهات مستمرة من الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعية بالاهتمام بالمشاريع الإنتاجية، ومنها أيضاً مشروع تربية النحل وإنتاج العسل، وبيعها بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار.

وأوضح مدير عام الثروة الحيوانية بالغربية أن الأبراج تضم آلاف الأزواج من الحمام مختلف الأنواع، وبدأ هذا المشروع منذ ستينيات القرن الماضى ضمن الخطة التى انتهجتها الدولة لإنشاء أبراج الحمام ومناحل عسل بالإدارات الزراعية لتوفير مصادر بروتين بسعر التكلفة.

وأشار إلى أن هناك إدارة تشرف على أبراج الحمام ورعاية الحمام بشكل مستمر وتقديم الطعام له بخلاف خروج الحمام وتنقله بين الحقول لجمع الطعام.

وتابع أنه يتم جمع الحمام وبيعه أسبوعيا عن طريق لجنة تشكلها الإدارة، حيث يتم بيع الزوج بـ20 جنيها.

وأكد أنه يتم غلق الأبراج في الفترة من شهر 12 حتى شهر 2 بسبب قلة إنتاج الحمام وبعد انتهاء فترة الشتاء يبدأ الحمام فى الإنتاج.



ابراج الحمام