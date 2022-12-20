وزارتا "الزراعة والتموين" تشنان حملات رقابية على مصانع الأعلاف ومخازن الخامات

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم تشكيل لجنة تفتيش بالتنسيق مع وزارة التموين ضمت الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة والمهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجاره الداخليه ومامور الضبط القضائي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعض مهندسى الرقابة والتفتيش ومأمورى الضبط القضائى بوزارتى الزراعة و التموين ، وفاجأت اللجنة بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وصوامع تخزين خامات الأعلاف، وسيارات نقل الأعلاف، ومحال الإتجار فى الأعلاف بمحافظة القليوبية.

وأضاف أنه تم رصد شركة تبيع كميات من الذرة وكسب فول الصويا لمصانع الأعلاف بأسعار مرتفعه ومبالغ فيها، وبدون فواتير، وعليه فإن عدم وجود مستندات، وكذلك رفع الأسعار، تعتبر مخالفة للقرار الوزاري 113 لسنة 1994 وكذلك القانون 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك لرفع الأسعار في السوق وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وعلى الفور تم إحالتهم إلى النيابة العامة، كما تم مفاجئة بعض مصانع الأعلاف بالمحافظة للاطمئنان على انتظام العمل وتوفير الخامات اللازمة لتصنيع جميع أنواع الأعلاف، بهدف اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

الجدير بالذكر أن ذلك يأتى تنفيذ لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضى، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوصيات لجنة الأعلاف المشكلة بقرار وزير الزراعة رقم 455 لسنه 2022 برئاسة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لتنفذ القرارات التى اتخذت فى شأن توفير الأعلاف، بمراقبة سوق تصنيع وتداول وتخزين الأعلاف وخاماتها.