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التموين تطرح لحوما سودانية بسعر 115 جنيها للكيلو جرام

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 03:04 م
التموين تطرح لحوما سودانية بسعر 115 جنيها للكيلو جرام وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم السودانية الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 115 جنيها للكيلوجرام، كما تطرح الدواجن المجمدة والسلع الغذائية بجميع أنواعها بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.
 
كما تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنفا من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجارى مع صرف الدفعة الرابعة من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية حيث يستمر صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023. 
 
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير ‏التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على ‏الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور فى كافة المحال وخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة.
 
يأتي ذلك فى الوقت الذى تكثف فيه الإدارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء محمد فتح الله مدير الإدارة، حملات رقابية مكثفة على الأسواق، حيث نجحت مباحث التموين على مدار الأيام الماضية في التصدي للكثير من المخالفات وتحرير محاضر لأى محل تجارى يثبت مخالفته من أجل الحفاظ على حقوق المواطن فى حصوله على السلع بجودة عالية ودون مغالاة غير مبررة.

التموين

أسعار اللحوم

مخزون اللحوم

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين

اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

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