التعليم: إضافة أعلى درجة بامتحانات الشهور لمجموع الطالب بالترم الأول

كتب محمود طه حسين

وجهت المديريات التعليمية الإدارات والمدارس بإضافة أعلى درجة حصل عليها الطالب بامتحانات شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين إلى مجموع درجاته بامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام، مضيفة أن الدرجات الخاصة باختبارات الشهور ودرجات السلوك والمواظبة تضاف لمجموع الطالب بعد اختيار الدرجة الأكبر فى تقييمات الشهور.

وكانت المديريات التعليمية حددت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث أعلنت المديريات بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بداية من 9 يناير المقبل للمواد الدراسية الأساسية، كما حددت المديريات بداية يناير لعقد امتحان المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات، على أن تستمر الاختبارات حتى يوم 26 يناير 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجازة نصف العام كما هى دون تغيير بعد تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لتبدأ 6 مايو المقبل، موضحة أن مواعيد إجازة نصف العام للطلاب تبدأ رسميا 28 يناير المقبل وتستمر حتى 9 فبراير 2023 ولمدة 15 يوما.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.