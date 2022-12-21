البيت الأبيض يدين قرار حركة طالبان بمنع الفتيات من التعليم الجامعى

أدان البيت الأبيض قرار حركة طالبان أفغانستان بتعليق دراسة الطالبات فى الجامعات حتى إشعار آخر.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، "إن الولايات المتحدة على اتصال بالحلفاء لمناقشة قرار وزارة التعليم العالى بحركة طالبان، مشددة على إدانة واشنطن لقرار طالبان الذى لا يمكن الدفاع عنه".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عبر أمس عن قلقه العميق لقرار طالبان منع الفتيات من ارتياد الجامعات فى أفغانستان، داعيا إلى ضمان المساواة في الحصول على التعليم على كل المستويات.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدّث باسم جوتيريش"إن الأمين العام يجدّد التأكيد على أن الحرمان من التعليم لا ينتهك المساواة في الحقوق للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون أثره مدمرا على مستقبل البلاد".
يذكر أن حكومة طالبان، أصدرت قرارا بإلغاء التعليم الجامعي على النساء حتى إشعار آخر، وفق بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم العالى.
وجاء في الرسالة الموقعة من وزير التعليم العالي ندا محمد نديم: "أبلغكم جميعًا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر".
يذكر أنه في أغسطس من العام الماضي، كانت أنظار العالم تتجه نحو أفغانستان في خضم المشاهد المتسارعة في مطار كابول الذي شهد تدافعا للناس للفارين، في أعقاب سيطرة طالبان على زمام الأمور في البلاد. أما اليوم، فقد تحول تركيز العالم إلى مكان آخر، لكن لا يزال ملايين الأفغان يواجهون أزمة إنسانية.
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