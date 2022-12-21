وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش - في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن "الأمين العام يجدد التأكيد على أن الحرمان من التعليم لا ينتهك المساواة في الحقوق للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون أثره مدمرا على مستقبل البلاد".

يذكر أن  حكومة طالبان، أصدرت قرارا بإلغاء التعليم الجامعي على النساء حتى إشعار آخر، وفق بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم العالى.