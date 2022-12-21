اليوم السابع
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الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 08:12 م
أكرم القصاص
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البحرين ترحب بإعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 08:00 م
البحرين ترحب بإعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام مصر والبحرين
وكالات

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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين واعتزازها بإعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام للفترة 2023-2024 ممثلة عن دول المجموعة الأفريقية.

 

واعتبرت البحرين الخطوة تقديرًا دوليًا لدور مصر الريادي وسياستها الخارجية الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ السلام الإقليمي والعالمي وتسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية، ودعمها لجهود إعادة الإعمار وتعزيز التنمية المستدامة لاسيما في دول الاتحاد الأفريقي، متمنية لمصر قيادة وحكومة وشعبًا دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.


مصر

لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام

انتخاب مصر لللجنة الأمم المتحدة لبناء السلام

وزارة الخارجية البحرينية

الرئيس السيسي



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