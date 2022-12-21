الأوقاف تختار وفاء عبد السلام الواعظة المثالية لعام 2022

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، اختيار الواعظة وفاء عبد السلام عبد السلام، واعظة مثالية لعام 2022، وذلك ضمن إعلان الوزارة نتائج مسابقة الواعظات المثاليات والأئمة المثاليين، والمساجد المثالية خلال العام.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في وقت سابق شروط قبول الواعظات والأئمة فى أكاديمية الأوقاف الدولية على النحو التالى:

1. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات آخر ثلاث سنوات.

2. أن يجتاز جميع الاختبارات المقررة للترشح للقبول.

3. الإلمام ببرامج الحاسب الآلي.

4. أن يكون عمله الحالي الفعلي إمامًا على قوة أحد المساجد بالنسبة للأئمة بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا، وأن تكون الواعظة من الواعظات المعتمدات معينات أو متطوعات بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا، وستكون الدراسة بالنظام المشترك بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد.

وأعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، منذ قليل، اختيار الشيخ أحمد عصام الدين فرحات الموجي أحد أئمة مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) إمامًا مثاليًّا لعام 2022، وذلك ضمن مسابقة "الخطيب المثالى"، التي أطلقتها وزارة الأوقاف، يوليو الماضى، والتي تهدف إلى تشجيع أفضل الخطباء سواء من الأئمة أم من الوعاظ أم من خطباء المكافأة .

ومن بين شروط المسابقة بحسب وزارة الأوقاف، أنه على كل خطيب أن يسجل خطبة جمعة له بالضوابط التالية:

أولاً : أن يكون أداء الخطبة أداء فعليًّا بالمسجد يوم الجمعة لخطبة الجمعة المحددة من الوزارة مع ذكر تاريخ وعنوان الخطبة .

ثانيًا : ألا يزيد وقت الخطبة عن عشر دقائق .

وأكدت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، أنه سيتم اختيار الخطيب المثالي لعام 2022م ، مع جوائز متميزة لأفضل عشر خطب تعتمدها اللجنة المشكلة لذلك .



وجوائز مسابقة الإمام المثالى هى: • 20 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80%.

• 15 ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 75%.

• 10 آلاف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 70%.

• 5 جوائز قيمة كل منها (5) آلاف جنيه بشرط الحصول على 60%.