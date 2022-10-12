أكاديمية الأوقاف الدولية تعلن فتح باب التقدم لدفعة جديدة من الأئمة والواعظات

من ناحية أخرى انطلقت فعاليات اليوم الرابع للأسبوع الدعوي (ميلاد أمة) الذي تقيمه وزارة الأوقاف في إطار احتفالاتها بذكرى ميلاد النبي (صلى الله عليه وسلم) بسبع محافظات، تحت عنوان: "فضل الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم )"، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.
وقد أكدوا جميعًا أن للصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فضائل عظيمة ومنح جليلة، منها: نَيْل رحمة الله (عز وجل)، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا"، وأن من فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم ): استغفار الملائكة لمن يصلي على النبي (صلى الله عليه وسلم)، ونَيْل شفاعته (صلى الله عليه وسلم) يوم القيامة، ورفع الدرجات وحط الخطايا والسيئات، وكفاية الهموم ومغفرة الذنوب، مضيفين أن من أهم الفضائل والمكارم تشريف المصلي عليه بإبلاغ سلامه لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ورد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عليه السلام.
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