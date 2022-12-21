أحبطت أجهزة الأمن الروسية عمليات تخريبية فى أراضى جمهورية لوجانسك الشعبية، كان يعدها أعضاء كتيبة "كراكن" القومية الأوكرانية المتطرفة.
وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على مخبأ به قنبلة بدائية،وكان أندريه ماروتشكو، الضابط في قوات لوجانسك قد أعلن في وقت سابق أن قوات الجمهورية سجلت تزايد عدد مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة العمليات القتالية.
وقال:" في منطقة مسؤولية المليشيات الشعبية التابعة لجمهورية لوجانسك، نلاحظ تزايد عدد مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية"، مشيرا إلى أن المهمة الرئيسية للمخربين الأوكرانيين تتمثل في كشف مواقعنا وتحديد مواقع تخزين الأسلحة والمعدات وضبط وتوجيه نيران المدفعية ،وأن المخربين الأوكرانيين يعملون ضمن مجموعات صغيرة العدد تضم عادة ما بين 10-12 شخصا.
من جانب أخر أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون جنوبي أوكرانيا، ياروسلاف يانوشيفيتش، أن القوات الروسية فتحت نيران مد فعيتها على الإقليم 71 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين على الأقل.
وقال يانوشيفيتش - حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم الأربعاء - "إن الروس قصفوا أراضي منطقة خيرسون 71 مرة، وتعرضت المستوطنات السلمية والأحياء السكنية في المنطقة لنيران المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون؛ ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة".
وأضاف المسئول الأوكراني: "أن القوات الروسية تواصل مهاجمة الأحياء السكنية في خيرسون واستهداف مرافق البنية التحتية والمباني الخاصة والشقق" مشيرًا إلى إجلاء 686 شخصًا، من بينهم 54 طفلاً من دار للأيتام، من منطقة خيرسون خلال الأيام الأربعة الماضية؛ نظرا لخطورة الأوضاع الأمنية.
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