جهاز مدينة السادات يواصل تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى

كتب أحمد حسن

يواصل جهاز تنمية مدينة السادات، تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بها، بحي الفردوس، بمدينة السادات، والسابق حجزها بالقرعة العلنية.

وقال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: سيتم تسليم قطع الأراضي من 601 : 700، يوم الإثنين 12/12/2022، والقطع من 701 : 800، يوم الثلاثاء 13/12/2022، والقطع من 801 : 900، يوم الأربعاء 14/12/2022، والقطع من 901 : 1000، يوم الخميس 15/12/2022، وتم تخصيص يومى الأحد 18/12/2022، والإثنين 19/12/2022، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة (2)، من 1 : 100، يوم الثلاثاء 20/12/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الأربعاء 21/12/2022، والقطع من 201 : 300، يوم الخميس 22/12/2022، والقطع من 301 : 400، يوم الأحد 25/12/2022، والقطع من 401 : 500، يوم الإثنين 26/12/2022، والقطع من 501 : 600، يوم الثلاثاء 27/12/2022، والقطع من 601 : 700، يوم الأربعاء 28/12/2022، والقطع من 701 : 780، يوم الخميس 29/12/2022، وتم تخصيص يومى الأحد 1/1/2023، والإثنين 2/1/2023، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.