استعدادات مكثفة بالبحيرة لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار

البحيرة - فريق محافظات

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار بكافة مدن ومراكز المحافظة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، الوحدات المحلية وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية والمديريات والمتابعة المستمرة لمدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها.

كما وجهت بجاهزية محطات الصرف الزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية، والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعى، وكذا أعمال تطهير الترع والمصارف وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك، والمزلقانات والمعابر غير الآمنة وغير الشرعية وغلقها.

وشددت نائب محافظ البحيرة على متابعة كافة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والاشتراطات بها ووقف المخالف منها.

ويذكر أن محافظة البحيرة استعدت لموسم الشتاء والأمطار بـ1300 معدة وطاقم، بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه على الفور.