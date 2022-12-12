62.8 % زيادة فى قيمة صادرات مصر لأهم دول شرق آسيا عام 2021

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الاثنين النشرة السنوية "التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا " عام 2021 وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية (صادرات - واردات) مع أهم دول شرق آسيا "ماليزيا - جمهورية الصين الشعبية - الهند- تايوان - اليابان - اندونيسيا - باكستان - تايــلانـد- كوريا الجنوبية - سنغافوره - بنجلاديش".

ومن أهم مؤشراتها بلغ إجمالى قيمـة الصـادرات إلـى دول شـرق آسيــا 6.6 مليار دولار عام 2021 مقابـل 4.1 مليــار دولار عـام 2020 بنسبه زيــادة قـدرها 62.8٪، وبلغ إجمالــى قيمــة الواردات من دول شرق آسيــا 25.8 مليار دولارعام 2021 مقابل 20.8 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيـــادة قـدرها 24.3٪.

وجاءت الهنــد فــي المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغــت قيمتهــا 2.1 مليـار دولار عام 2021 مقابــل 1.4 مليار دولار عـام 2020 بنسبــة زيادة قدرها 46.5٪ وكــان أهـم الأصناف التـي تم تصديرهـا إلـى الهند بترول خام، وفـى المرتبـة الثانية جمهوريـة الصيـن الشعبية بمـا قيمته 1.5 مليار دولار عــام 2021 مقابـل 0.8 مليار دولار عـام 2020 بنسبة زيادة قــدرها 95.7٪.

وكان أهـم الأصنـاف التي تم تصديرها إلى جمهورية الصين الشعبية غاز طبيعى مسيل، وجـاءت جمهوريـة الصين الشعبيـة فــي المرتبة الأولــى للواردات حيث بلغــت قيمتهـا 14.4مليار دولار عـام 2021 مقابــل 11.7 مليار دولار عـام 2020 بنسبــة زيادة قدرها 23.4٪، وكان أهم الأصناف التي تم إستيرادها آلات وأجهـزه كهربائيـــة وأجــزاؤهـا وفــى المرتبـة الثانيـة الهنــد بما قيمتــه 3.2 مليار دولار عام 2021 مقابل 2.6 مليار دولار عام 2020 بنسبه زيادة قدرها 22.4٪ وكان أهم الأصناف التى تم إستيرادها لحوم وأحشاء وأطراف صالحه للأكل، منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية، حديد ومصنوعاته.

وحلت مجموعة الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات الصناعات الإستخراجيـة فـى المرتبة الأولى للصادرات عامى (2020، 2021 ) حيث بلغــت قيمتهــا 4.5 مليــار دولار عــام 2021 مقابــل 2.4 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 88.4٪، وجاءت مجموعة الآلات والأجهـزة الآلية والكهربائية ومعـدات النقل وأجـزاؤهــا فـى المرتبـة الأولى للواردات عامى (2021،2020 ) حيث بلغت قيمتها 10.0 مليار دولار عام 2021 مقابل 8.3 مليار دولار عام 2020 بنسبه زيادة قدرها 20.5 ٪.