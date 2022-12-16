اليوم السابع
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أكرم القصاص
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16 قتيلا و17 مفقودا جراء انهيار أرضى فى مخيم سياحى بماليزيا

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 10:21 ص
16 قتيلا و17 مفقودا جراء انهيار أرضى فى مخيم سياحى بماليزيا انهيار أرضى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أدى انهيار أرضى بأحد المخيمات السياحية فى ماليزيا إلى مصرع 16 شخصا، وقالت السلطات إن هناك مخاوف من دفن 17 آخرين بالموقع الكائن فى مزرعة عضوية خارج العاصمة كوالالمبور.

وحسب المعلومات فإن نحو 94 ماليزيا يعتقد أنهم كانوا في موقع التخييم في باتانغ كالي بولاية سيلانغور الوسطى، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال كوالالمبور، عندما وقع الحادث، وفقا لقائد شرطة المنطقة سفيان عبد الله.

وقال حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن عدد القتلى ارتفع إلى 16 بينهم طفل في الخامسة من العمر، مشيرا إلى أن سبعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح، وأن رجال الإنقاذ يبحثون عن 17 شخصا مفقودا، وتم إنقاذ 53 شخصا آخرين لم يصابوا بأذى.

ولفت سفيان إلى أن الضحايا دخلوا المنطقة، وهي موقع ترفيهي شهير للسكان المحليين لنصب أو استئجار خيام من المزرعة.

وشارك أكثر من 400 فرد في جهود البحث والإنقاذ.

وذكرت إدارة الإطفاء في سيلانغور أن رجال الإطفاء بدأوا في الوصول إلى مكان الحادث بعد نصف ساعة من تلقي نداء استغاثة في الساعة 2:24 صباحا بالتوقيت المحلي.

 


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