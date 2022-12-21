ارتفاع أسعار النفط بشكل طفيف بفعل سحب أكبر من المتوقع من المخزونات الأمريكية

كتبت -مروة الغول

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم، بسبب سحب أكبر من المتوقع من مخزونات النفط الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، أي 0.1 %، إلى 80.06 دولار للبرميل وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات، أي % إلى 76.27 دولار،وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأفادت بيانات معهد البترول الأمريكي بأن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر، في حين كانت التقديرات المتوقعة 1.7 مليون برميل في المخزونات.

قال رئيس شركة "ترانسفنت" الروسية نيكولاي توكاريف، الأن شركته استلمت طلبات من بولندا وألمانيا لضخ النفط عبر خط أنابيب دروجبا إلى هذين البلدين خلال الشهر الحالي والعام المقبل.

وقال رئيس ترانسنفت حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، إن بولندا وألمانيا أرسلتا هذه الطلبات على الرغم من الحديث عن عدم رغبتهما في مواصلة شراء النفط الروسي اعتبارا من الأول من يناير المقبل، كما قدمت ألمانيا طلبا أيضا لشراء النفط الروسي للربع الأول من عام 2023.

وأضاف أن الشركة تلقت أيضا طلبات من المستهلكين البولنديين لتزويدهم بثلاثة ملايين طن في العام المقبل و360 ألف طن لشهر ديسيمبر الحالي.