إيطاليا تؤكد دعمها لانضمام دول البلقان للاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدعم طلبات دول البلقان للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وتريد تسريع العملية حتى لا تصبح هذه البلدان "مجال نفوذ للدول غير الأوروبية".
وذكر تاجاني في مؤتمر السفراء الذي عقد في وزارة الخارجية الإيطالية: "هذه المنطقة تجاور بلدنا، وندعو إلى تسريع عملية انضمام جميع دول البلقان المرشحة إلى الاتحاد الأوروبي".
وكان قد أكد تاجاني، أن مؤتمرًا حول البلقان يهدف إلى إيجاد حلول لتفاقم الوضع في كوسوفو، سيعقد في الـ24 من يناير في مدينة تريست الإيطالية.
ولفت الوزير الإيطالي إلى أن بلاده تولي "اهتمامًا وثيقًا للوجود السياسي والاقتصادي لبلدنا في هذه المنطقة، نريد تحقيق السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي".
وأكد تاجاني أن روما تعتزم لعب دور أكثر نشاطا في البلقان سياسيا واقتصاديا، قائلا: "إن وجود جيشنا في البلقان وفي العالم ليس مجرد دليل، إنه علامة مهمة على سياستنا الخارجية واستراتيجيتنا الاقتصادية".
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