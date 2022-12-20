الخارجية الإيطالية تعلن تنظيم مؤتمر حول البلقان فى يناير المقبل

وكالات

أعلنت إيطاليا عن تنظيم مؤتمر حول البلقان، في الـ24 من يناير المقبل، بمدينة تيرست الإيطالية.

ووفقا لتصريح منشور على موقع وزارة الخارجية الإيطالية، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أن مؤتمرًا حول البلقان يهدف إلى إيجاد حلول لتفاقم الوضع في كوسوفو، سيعقد في الـ24 من يناير في مدينة تريست الإيطالية.

ولفت الوزير الإيطالي إلى أن بلاده تولي "اهتمامًا وثيقًا للوجود السياسي والاقتصادي لبلدنا في هذه المنطقة، نريد تحقيق السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي".