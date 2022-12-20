اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:25 ص
أكرم القصاص
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الخارجية الإيطالية تعلن تنظيم مؤتمر حول البلقان فى يناير المقبل

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:00 ص
الخارجية الإيطالية تعلن تنظيم مؤتمر حول البلقان فى يناير المقبل رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلونى
وكالات

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أعلنت إيطاليا عن تنظيم مؤتمر حول البلقان، في الـ24 من يناير المقبل، بمدينة تيرست الإيطالية.
 
ووفقا لتصريح منشور على موقع وزارة الخارجية الإيطالية، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أن مؤتمرًا حول البلقان يهدف إلى إيجاد حلول لتفاقم الوضع في كوسوفو، سيعقد في الـ24 من يناير في مدينة تريست الإيطالية.
 
ولفت الوزير الإيطالي إلى أن بلاده تولي "اهتمامًا وثيقًا للوجود السياسي والاقتصادي لبلدنا في هذه المنطقة، نريد تحقيق السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي".
 
وأكد تاجاني أن روما تعتزم لعب دور أكثر نشاطا في البلقان سياسيا واقتصاديا، قائلا: "إن وجود جيشنا في البلقان وفي العالم ليس مجرد دليل، إنه علامة مهمة على سياستنا الخارجية واستراتيجيتنا الاقتصادية".
 
 

 


إيطاليا

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وزارة الخارجية الإيطالية

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