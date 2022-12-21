إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق إدكو بالبحيرة

وكان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق دمنهور - ادكو دائرة محافظة البحيرة.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة وتم نقلهما إلى المستشفى المركزى بإدكو لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ويذكر أن شخصان لقيا مصرعهما، بينما أصيب اثنان آخران من أسرة واحدة اليوم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

وكان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وفاة كل من محمد ح.ا 45 عامًا وأماني ك.م 40 عامًا مقيمان برشيد، كما أصيب وسام م.ح 18 عامًا وعوض م.ح 17 عامًا إثر اصطدام سيارة بهم امام قرية الصديق يوسف بمركز وادى النطرون.

وتم نقل جثتى المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة، لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.