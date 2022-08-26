مصرع طالب فى حادث تروسيكل بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى جرجا العام، طالب يبلغ من العمر 18 سنة جثة هامدة إدعاء حادث تروسيكل بدائرة القسم، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة "نزيف بالمخ "، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع حادث تروسيكل على الطريق بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج ووجود متوفى، وتم نقله للمستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط قسم شرطة جرجا بوصول المدعو علي ا ش م ا 18 سنة طالب ويقيم شارع مرزوق دائرة قسم جرجا إلى المستشفى العام بجرجا" جثة هامدة " إدعاء حادث دراجة نارية " تروسيكل ".

وبسؤال والده المدعو أحمد ش م ا 44 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيادة نجله المذكور تروسيكل " بدون لوحات معدنية " بناحية نجع العصارة دائرة المركز إختل مقود التروسيكل بيده مما أدي لإنقلابه علي جانب الطريق ووفاته ونفي الشبهة الجنائية تــم التحفــظ علــي التروسيكـــل وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " نزيف بالمخ "ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.