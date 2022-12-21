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أول أيام الشتاء.. انخفاض 3 درجات بالحرارة وأمطار شمالا محتمل وصولها العاصمة

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 09:57 ص
أول أيام الشتاء.. انخفاض 3 درجات بالحرارة وأمطار شمالا محتمل وصولها العاصمة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أنه مع أول أيام فصل الشتاء، متوقع فرص أمطار على شمال البلاد وانخفاض فى درجات الحرارة بمعدل من (2: 3 درجة مئوية).
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية وخاصة السواحل الشمالية الغربية ( السلوم -مطروح -سيدى عبد الرحمن-الإسكندرية ) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة.
 
وأضافت صور الأقمار الصناعية إلى أنه من المتوقع أن تمتد للداخل ولكن تكون أقل حدة وقد  تصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.
 
ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20  درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

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