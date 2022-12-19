أوابك: أداء قوى لصادرات الغاز المسال في الدول العربية

كتبت -مروة الغول

ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين، الصادر عن منظمة "أوابك"، أن الدول العربية حققت أداءً جيداً خلال الربع الثاني من عام 2022، حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره نحو 28.9 مليون طن، وذلك مقابل 27.6 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي 4.7% .

وتابع التقرير، الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك"، أن الأداء ظل قوياً خلال الربع الثالث من عام 2022 حيث بلغت الصادرات نحو 28 مليون طن وذلك مقابل 26.2 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي 6.9% .

وأضاف المهندس وائل حامد ،أن هذا الأداء القوي يعود إلى تنامي الصادرات بشكل ملحوظ من دولة قطر، وسلطنة عُمان، وجمهورية مصر العربية، ليصل إجمالي ما صدرته الدول العربية مجتمعة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022 نحو 84.4 مليون طن بنسبة نمو على أساس سنوي%1.9.