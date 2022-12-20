اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 11:18 م
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محافظ دمياط تتابع نتائج حملات ترشيد الكهرباء بمدن المحافظة

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 11:12 م
محافظ دمياط تتابع نتائج حملات ترشيد الكهرباء بمدن المحافظة محافظ دمياط تتابع نتائج حملات ترشيد الكهرباء
دمياط - هيثم مراد

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ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معدلات تنفيذ حملات ترشيد الكهرباء داخل مدن المحافظة، وذلك تنفيذا لخطة الحكومة التى تم الإعلان عنها بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة بكافة المنشآت الحكومية وكذلك المحال والمولات التجارية. 
 
ووجهت محافظ دمياط تعليمات مشددة، بشأن متابعة تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء وتكثيف حملات الرقابة على كافة المحال التجارية والمولات أيضا من أجل متابعة التزام أصحاب المحال التجارية بالتعليمات المقررة الخاصة بهذا الشأن. 
 
كما أكدت محافظ دمياط على استكمال العمل بمنظومة المتغيرات المكانية واستيفاء كافة الإجراءات الخاصة بها، فضلا عن تكثيف حملات النظافة مع الالتزام بتوريد القمامة إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور. 
 
وأكدت محافظ دمياط أيضا على الاستعداد  التام لموسم الأمطار والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من جاهزية الفرق الفنية والمعدات لشفط تجمعات الأمطار بالشوارع أولا بأول. 
 
وكانت الدكتورة منال عوض قد أعلنت خطة المحافظة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، والتى تناولت تخفيف الإضاءة داخل المنشآت الحكومية، إضافة إلى تخفيف إنارة الشوارع داخل المدن. 
 
كما حددت محافظ دمياط أيضا مواعيد العمل الشتوية والتى تنتهي في الحادية عشر مساء وذلك تنفيذا لترشيد استهلاك الكهرباء داخل المحال التجارية والكافيهات والمولات التجارية. 
 
يذكر أنه قد تم عقد اجتماع مجلس تنفيذي اليوم داخل المقر المؤقت لمحافظة دمياط، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط، وعددا من القيادات التنفيذية للمحافظة، والذي ناقش عدة ملفات أبرزها استعدادات المحافظة لاستقبال اعياد الكريسماس وكذلك متابعة حملات مديرية التموين لمتابعة الأسواق، والتزام أصحاب المحال التجارية بالاعلان عن اسعار السلع وتوفيرها أمام الجمهور وملاحقة محتكري السلع ومواجهة المخالفين.

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