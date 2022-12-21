أمين حزب حماة الوطن بدمياط: حاولنا تقديم حلول لتنمية الصناعة المحلية

دمياط - هيثم مراد

اختتم حزب حماة الوطن بدمياط فاعليات الحوار الوطني والذي انطلق اليوم بعنوان " تمكين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي" وذلك بحضور عددا من قيادات الحزب و التنفيذيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة ورجال الدين.

وقدم اليوم السابع لقاء مع المهندس أمير الصديق أمين حزب حماة الوطن بدمياط، والذي أكد على اهتمام الحزب بتقديم حلولا قابلة للتنفيذ من خلال الحوار الوطني، مشيرا إلي أن فاعلية الحوار الوطني اليوم تناولن العديد من الملفات وطرح الرؤي والأفكار حول تنمية الصناعة وتشجيع المنتج المحلي.



وأشار أمير الصديق أمن حزب حماة الوطن بدمياط، إلي أنه سيتم دراسة كافة التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني ووضعها في حيز التنفيذ قدر المستطاع، مشيرا إلي أن هناك متابعات على نطاق كبير من قبل قيادات الحزب لما يتم اتخاذه حيال تلك الفاعليات، موضحا أن الصناعة المصرية قادرة على منافسة دول العالم إذا تعاملنا مع الأمر بمزيد من الوعي والتعاون لتشجيع الصناعات المصرية.

واضاف أمين حزب حماة. الوطن بدمياط، أن ما نقوم به الآن هو انعكاس لرؤية السيد رئيس الجمهورية لتنمية الصناعة المصرية وتشجيع المنتجات المحلية، مشيرا إلي أنه تم التدقيق في هذا الملف من أجل وضع أليات قابلة للتنفيذ لتنمية الصناعة.

واضاف نتوجه بالشكر للسيد الرئيس الذي دعي الي إقامة حوار وطني يتسع للجميع، مشيرا إلي اختيار الملفات التي سيتم تناولها خلال جلسة الحوار الوطني الي جانب إطلاق توصيات لمناقشتها وتنفيذها على أرض الواقع من أجل النهوض بالصناعة المصرية.

يذكر أن حزب حماة الوطن بدمياط قد أطلق جلسات الحوار الوطني بعنوان " توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي" بحضور عددا من التنفيذيين والنواب والشخصيات العامة والنواب.