أمين تنظيم حماة وطن بدمياط: نهدف لتنمية الوعي وتشجيع المنتج المحلي وتطوير التسويق

دمياط: معتز الشربينى

قال السيد عبده أمين تنظيم حزب حماة وطن بدمياط،إن الصالون الثقافي لحزب حماة وطن، هو صمن فاعليات الحوار الوطني، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالدعوة للحوارمع كافة طوائف المجتمع بهدف المشاركة المجتمعية، وأبداء الرؤي، وكان لحزب حماة وطن رؤية سباقة في جميع المحافظات لوضع خريطة تخدد مشاكل وحلول كافة المشكلات بالمحافظات.

وأشار السيد عبده إلى أن دمياط لها طابع خاص، وخاصة في الصناعة، ولاسيما صناعة الأثاث، ونهدف إلى تنمية الوعي في الصناعة، وتشجيع المنتج المحلي، وتطوير التسويق والربط التكنولوجي.

وكان عمل أمانة الحزب في دمياط مبني علي أراء الشارع الدمياطى لحصر المشاكل وطرح الحلول القابلة للتنفيذ.

وأضافت النائبة إيفلين متي عضو مجلس النواب عن دمياط ان دمياط تواجه مشكلة ارتفاع اسعار الخامات والاحتكار والتسويق ولذا لابد من إنشاء شركة وطنية عالمية تستورد المواد الخام وتسوق المنتج الدمياطى وتتيح فرص لعرض منتجات الصانع الدمياطي من خلال معارض بمدينة الأثاث واشارت الي وجود دور كبير علي الملحقيين التجاريين بالسفارات في مجال التسويق ،وطرحت فكرة وجود بطاقة للمصنع لصرف سلع وخامات بأسعار مناسبة .

واكدت ايفلين متي ان دمياط بها العديد من الصناعات الاجبان والحلويات والجلود والأسماك ولابد من إعادة تشغيل كل هذه الصناعات، واشارت إلي ان هيئة تنمية الصناعات تهدف حاليا الي تفعيل دور الشباك الموحد للتسهيل علي المصنعين .

ويذكر أن حزب حماة الوطن بدمياط قد أعلن عن تنظيم حوار وطنى من خلال الصالون الثقافي اليوم الأربعاء، تحت عنوان "تمكين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي" بمشاركة عددا من التنفيذيين داخل المحافظة وكذلك النواب والشخصيات العامة

يأتي ذلك في اطار مبادرة الحوار الوطني التي اطلقها حزب حماة وطن بجميع المحافظات.