أسباب غير تقليدية لآلام الظهر.. منها الالتهاب الرئوي وأمراض القلب

كتبت فاطمة ياسر

يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص من ألم شديدة في الظهر دون وجود سبب واضح له، كالتعرض لخبطة أو كدمة أو مشكلة ما في الظهر، ولذا عليك التعرف على أبرز وأهم الأسباب المؤدية لهذا الأمر، وفقا لموقع “HEALTHLINE”.

أسباب ألم الظهر المستمر:

- شد العضلات:

يتعرض له الشخص عندما تتمدد عضلاتك كثيرا، وقد يكون السبب في حدوث تمزق في ألياف العضلات أو الأوتار الخاصة بالظهر، ويحدث هذا الأمر في حالة رفع الأشياء الثقيلة أو السعال لفترات طويلة، ويكون العلاج الراحة.

- التهاب أنسجة الظهر:

يتعرض البعض للإصابة بالتهاب أنسجة الموجودة بين الرئتين وجدار الصدر والظهر، تظهر أعراضها عندما تأخذ نفسا، و تضغط رئتاك على الأنسجة المتورمة على الصدر، ما قد يؤدي إلى الشعور بالألم في الظهر، وقد يكون السبب في الإصابة بهذا الأمر هو الإصابة بالأنفلونزا، أو الالتهاب الرئوي، أو عدوى المكورات العنقودية، أو سرطان الرئة، أو جلطة دموية في الرئتين أو علاج السرطان مثل العلاج الكيميائي.

-الالتهاب الرئوي:

يمكن أن يهيج الالتهاب الرئوي بطانة الرئتين، ويظهر الشعور بألم الظهر عند التنفس، ويزداد الشعور بالألم إذا كنت تعاني من السعال، ويعتمد الإعلاج علي المضادات الحيوية في حالة الإصابة بالكتيرية.

- سرطان الرئة:

قد يتسبب هذا المرض في حدوث تأكل في الضلوع والأعصاب وبطانة جدار الصدر، ويتسبب في الشعور والإصابة بألم حاد في الظهر، ويجب علاج سرطان الرئة الذي يتم عن طريق الجراحة أو العلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

-جلطة الرئة:

تتسبب في الإصابة بألم في الصدر أو الظهر، ويتم التشخيص من خلال فحوصات للصدر، وبعد ذلك تحديد كيفية العلاج، الذي يتعمد في الأساس علي الادوية المسيلة للدم.

- أمراض القلب:

التهاب التأمور وهو الغشاء الرقيق الشبيه بالجيب المحيط بالقلب والتهاب عضلة القلب، من الأمراض المسببة لألم في الظهر، ويجب علاج هذه الأمراض حتي لا تتعرض لتليف القلب المسبب للوفاة.