وظائف للأطباء والممرضين فى الكويت برواتب تصل 2450 دينارا

كتبت – مرام محمد

أعلنت وزارة القوى العاملة تلقى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، طلبا من مستشفيات الضمان الصحى التى تعمل فى نشاط الرعاية الصحية فى دولة الكويت تطلب فيه 50 طبيبا و200 ممرض من الجنسين للعمل لديها، وتحت كفالتها، وفقاً لتشريعات العمل الكويتية.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية الوظائف المتاحة وشروط التقديم، حيث أشارت "الوزارة" إلى أن تلقي الطلبات بدأ من يوم الأحد الماضي الموافق 11 ديسمبر ويستمر لمدة أسبوعين حتى 25 ديسمبر الجارى.

تضمن الطلب توفير 50 فرصة عمل للأطباء المصريين فى التخصصات الآتية:

-تخدير استشارى وأخصائى ومسجل.

-جراحة عامة استشارى ومسجل.

-باطنة استشارى وأخصائى ومسجل.

-أمراض النساء والتوليد أخصائى ومسجل.

-طب الأطفال إستشارى ومسجل.

-آشعة إستشارى وأخصائى ومسجل.

-أخصائى تخدير.

-مختبر.

-بالإضافة إلى 200 فرصة عمل للممرضين من الجنسين.

وأوضحت "الوزارة" المزايا التي تتيحها فرص العمل، كالآتي:

- الرواتب تبدأ من 1800 وتصل إلى 2450 دينار كويتي للأطباء، و400 دينار كويتى للممرضين.

- توفير بدلات للسكن والانتقال للعاملين.

- توفير تذكرة سفر للوصول بالنسبة للممرضين.

- توفير تأمين صحى شامل مصاريف الإقامة.

وحددت الوزارة الشروط المطلوب توفرها بالمرشح للعمل للحصول على وظيفة ممرض، وجاءت كالآتي:

- حاصل على بكالوريوس تمريض.

- عدد سنوات خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

- يخضع المرشح لفترة اختبار 3 شهور.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- تكون مدة العقد سنتين.

أقدم إزاي؟

أوضحت الوزارة أن على الراغبين فى التقدم لتلك الوظائف، التسجيل على منظومة التشغيل الخارجى بموقع وزارة القوى العاملة الرسمى من خلال الرابط التالي ابتداء من الأحد المقبل:https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob، أو من خلال التقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج بمبنى وزارة القوى العاملة وعنوانه: 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر بمحافظة القاهرة، على أن تشمل الأوراق المطلوبة للمتقدمين على:

1- سيرة ذاتية.

2- صورة من شهادة الخبرة.

3- صورة جواز السفر الملون إن وجد.