"النقل" توقع عقود تشغيل رصيف 3/85 بالإسكندرية ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية

كتب سيد الخلفاوى

توقع وزارة النقل اليوم، عقد خاص برصيف 3/85 بين هيئة ميناء الإسكندرية وشركة مصر هولندا للشحن والتفريغ EDSCO، فى إطار خطة وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالميا للتجارة واللوجستيات.

ويحضر توقيع العقد، كامل الوزير وزير النقل واللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ورؤساء الموانئ البحرية ومسئولي الجانب الهولندى، بمقر وزارة النقل فى مدينة نصر.

ويشهد ميناء الإسكندرية أعمال تطوير بينها رصف الساحات والطرق التي تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع و وتنفيذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحماية الحجرية وحماية القاع من النحر للركن الشمالى الشرقى للرصيف.

ويتم تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 85/3 بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الاسكندرية لمواكبة الطلب المتزايد بنشاط البضائع العامة والأخشاب عن طريق زياده المساحة التخزينية والتى تبلغ 35000 م٢.