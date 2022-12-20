وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج تنظم ندوة بعنوان "هى أساس المجتمع"

سوهاج محمود مقبول

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج بالتعاون مع سفارة المعرفة والإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة ندوة توعوية تحت عنوان "هي أساس المجتمع"، لمواجهة العنف ضد المرأة، وذلك بمقر سفارة المعرفة بالجامعة.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أن المرأة هي الأساس للتنمية المستدامة في المجتمع، حيث تساهم في تطويره وتنميته من خلال مناصبها القيادية في المجتمع، مضيفاً أن الجامعة تنظم العديد من الندوات التوعوية لإيمانها بأهمية تمكين المرأة، ورفع وعي الرجل وتصحيح أفكاره وسلوكياته تجاهها، حيث استطاعت المرأة المصرية أن تكون خير قدوة يحتذى بها لنساء العالم بأسره، فهي مثال للعمل والعطاء والكفاح والمثابرة لتكون هي أهم داعم لمجتمعنا.

وأشارت الدكتورة عبير محمود مدير الوحدة إلى أهمية مناقشة جرائم العنف ضد المرأة وآثارها السلبية، مضيفة أن الندوة ناقشت العديد من الموضوعات، منها أهم أشكال العنف ضد المرأة من اغتصاب وتشرد وضرب وتحرش جنسي، وجرائم العنف ضد المرأة مثل العنف النفسي، اللفظي، الاجتماعي، الجسدي والمادي، إلى جانب استعراض العوامل المتعلقة بالجرائم وسبل مواجهتها للحد منها، وقد شارك بالندوة ٥٠ طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، حاضر بالندوة الدكتورة وفاء محمد علي أستاذ علم الاجتماع الجنائي بكلية الآداب بالجامعة.

كان قد استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج فى مكتبه، اليوم، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيرى الذى يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دورى، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.