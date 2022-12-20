وحدة صحة الأسرة بطيبة تقدم 77 ألف خدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن استمرار نجاحات الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، حيث إنه تم تقديم حوالى 77 ألف خدمة داخل وحدة صحة أسرة طيبة، لدعم منتفعى التأمين الصحى الشامل بشمال محافظة الأقصر.

وقالت الهيئة، فى بيان صحفى، أنه تقدم وحدة صحة أسرة طيبة خدماتها لأكثر من 17 ألف منتفع من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر لما يقرب من 4500 أسرة، وذلك في العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية، أهمها "الفحص الشامل، طب الأسرة، الأسنان، تنظيم الأسرة، رعاية الحوامل، خدمات المعمل، السونار، الإسعافات الأولية، الصيدلية".

ويعمل بوحدة صحة أسرة طيبة بالأقصر فريق طبي متميز، على مدار 12 ساعة يوميًا من الساعة 8 صباحًا إلى 8 مساءً، حيث يمكن حجز موعد للكشف بالوحدة أو بأي من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، ومن خلال الاتصال بمركز الاتصال الآلى للمنظومة (15344)، للحصول على الخدمة الطبية المتميزة.

فيما كشف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل نجاح مراكز طب الأسرة في تقديم الخدمات لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، حيث قدم مركز طب أسرة إسنا 83 ألفا و492 خدمة طبية، كما قدمت وحدة طب أسرة حي القرية أكثر من 46 ألفا و935 خدمة طبية منذ تشغيلها لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث إن المركز أحد أهم المراكز الطبية التابعة للهيئة بالمحافظة.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن مركز طب الأسرة بإسنا ووحدة طب أسرة حى القرية هي ضمن مراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، ويقدم العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، حيث يخدم مركز طب الأسرة بإسنا 40 ألفا و83 فردا بواقع 10 آلاف و48 ملفا عائليا من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، كما تخدم وحدة طب أسرة حي القرية أكثر من 27 ألفا و600 فرد بواقع 6 آلاف و750 ملفا عائليا من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.