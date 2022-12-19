استخراج زلط وحديد ومسامير معدنية من معدة فتاة بمستشفى طيبة فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح أطباء وحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى إنقاذ حياة شابة تبلغ من العمر 33 سنة فى حالة نادرة، وذلك باستخراج أجسام غريبة مكونة من (زلط وقطع حديد ومسامير معدنية) من معدة وأمعاء الشابة.

والبداية كانت بحضور المريضة إلى طوارئ المستشفى تعاني من مغص وقيء مستمر يصاحبه نزيف، وعند إجراء الأشعة والفحوصات على البطن والحوض، تبين وجود أجسام غريبة وتم التعامل الفورى مع الحالة وإجراء منظار جهاز هضمي علوي بتقنية Rothnet Basket أو جفت سلة شبكية، ونجح الفريق الطبي في استخراج الأجسام الغريبة بالكامل المكونة من "زلط ومسامير ودبابيس وقطع من الحديد" بإجراء منظار جهاز هضمي علوي من الفم إلى نصف الأمعاء الدقيقة والذي استغرق أكثر من ساعتين.

كما تم إجراء منظار جهاز هضمي علوي ثاني استكشافي للمتابعة، والتأكد من عدم وجود أي أجسام غريبة بالمعدة والأمعاء الدقيقة، ودخلت المريضة قسم الجهاز الهضمي لتلقي العلاج والمتابعة وخرجت للمنزل بصحة جيدة، حيث أجرى المنظار الفريق الطبي المكون من الدكتور محمد عبد الفتاح القويري إستشاري الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة أسوان، والدكتور أحمد طلعت الجنزوري إستشاري الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة عين شمس، والدكتور سيد أحمد سيد إستشاري الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة عين شمس، والدكتور محمد صلاح الدين إستشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والمتوطنة بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور أحمد كريم أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور طه عادل طبيب مقيم جهاز هضمي ومناظير جهاز هضمي، والدكتور محمود رفاعي أخصائي التخدير، والدكتور سليمان القاضي أخصائي التخدير، والدكتور حازم مصطفى أخصائي التخدير، وبمشاركة متميزة من فريق التمريض المكون من الشاذلي صبري ومصطفى ناصر وعلي حسن وعبدالرحمن هاني.