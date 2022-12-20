نائب محافظ بنى سويف يتفقد بعض المحال التجارية لمتابعة الأسعار وتوافر السلع

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، على استمرار حملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة في الأسعار، خاصة في السلع الأساسية، والاطمئنان على توافر كافة السلع الأساسية التموينية، بجانب التأكد من توافر المخزون السلعي والأرصدة التموينية بالمقرات التجارية التابعة للتموين.

أجرى بلال حبش نائب المحافظ، جولة تفقدية، صباح اليوم، على عدد من المحال التجارية، مطمئناً على توافر كافة السلع التموينية والأساسية، مشدداً على وضع الأسعار على كافة السلع، مستفسراً من بعض المواطنين الذين تصادف وجودهم خلال الجولة عن الأسعار وتوافر السلع.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه يتم يومياً تحريك حملات رقابة تموينية بالتنسيق مع التموين وجهاز حماية المستهلك ولجان مختصة بديوان عام المحافظة، حيث تمتد تلك الحملات للقرى والمدن ويتم تحرير محاضر بالمخالفات التي يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وأكد نائب محافظ بني سويف، أنه تم تخصيص أرقام شكاوي وتلقى بلاغات مخالفات التموين، مؤكداً على أنه تم توجيه أكثر من 50 حملة رقابية خلال هذا الشهر حتى الآن وتم تحرير أكثر من 350 محضر مخالفة تموينية.