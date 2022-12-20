نائبة حماة وطن خلال الحوار الوطنى بالفيوم: نسعى لتحسين الثروة السمكية ببحيرة قارون

الفيوم - رباب الجالي

أكدت الدكتورة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب، وأمين لجنة التعليم، أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة لزيارة الفيوم والوقوف على كل مشاكلها في القريب العاجل، لحل كافة مشاكل المحافظة.



وأضافت عضو مجلس النواب، إنها تعلن من أولى جلسات الحوار الوطني بالفيوم، تبنّي كافة المشاكل بالمحافظة، وتوصيلها لمجلس النواب، وعلى رأسها أزمة الثروة السمكية ببحيرة قارون، ووادي الريان، والوقوف على معالجة مياه البحيرات بالمحافظة، والتي تنتج إنتاج ضئيل للغاية من الثروة السمكية.



جاء ذلك خلال مناقشات الحوار الوطني بقاعة المؤتمرات الكبرى بنادي قارون، قال الدكتور مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إنه يؤيد حديث الدكتورة ميرال الهريدي، مؤكدا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يساعد في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ويوفر السلع، خاصة أن ما نفقده من أراض خصبة يمثل ثروة زراعية حقيقية، تساهم في تأمين احتياطي السلع الاستراتيجية.



جاء ذلك خلال جلسة الحوار الوطني بقاعة المؤتمرات الكبري بنادي قارون بعنوان الزراعة والاستثمار في الأمن الغذائي وتأثير التغيرات المناخية علي الرقعة الزراعية، بمشاركة الشيخ النائب فايز أبوحرب عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة القبائل والعائلات المصرية، والدكتور محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن، والشيخ أحمد ترك أمين الشؤون الدينية بالحزب، والشيخ محمود الشحات مساعد امين الشؤون الدينية، والنائبة ميرال الهريدي عضو مجلس النواب وأمين لجنة التعليم، والنائب عمرو صدقي وكيل أمانة السياحة بمجلس النواب، وأمين أمانة السياحة بحزب حماة الوطن، والنائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب بحزب حماة الوطن، وعدد من طوائف المجتمع وأعضاء نقابة الزراعيين ونقابة الفلاحين بالمحافظة، وخالد عبد الظاهر أمين الفلاحين بحزب حماة الوطن بالفيوم، والحسيني مصطفى أمين الحزب بمحافظة الفيوم، والنائب ربيع ابولطيعة أمين التنظيم بالفيوم، والنائب علاء العمدة، والنائب هشام والي، والنائب منجود الهواري، والدكتور صالح جمعة أمين مساعد الحزب، وأحمد عرندس أمين مساعد الحزب بالمحافظة، والنائب ممدوح الحسيني، أمين مساعد الحزب بالفيوم، وأحمد تيسير أمين أمانة الاستثمار بالمركزية، والمهندس تامر عيسى أمين عام مساعد العمال بالمركزية، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري ونقيب الزراعة ونقيب المهندسين ونقيب الطب البيطري ونقيب الأطباء ونقيب المحامين بالفيوم.