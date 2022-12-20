"مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى لرفع وعى الطلاب".. ندوة بإحدى الجامعات الخاصة

كتب: محمود طه حسين

نظمت إحدى الجامعات الخاصة، ندوة تثقيفية بعنوان مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى لرفع وعى الطلاب.

وأكدت الدكتورة رانيا لاشين، عضو البرنامج القومى لمواجهة الشائعات وتأثيرها علي الأمن القومي أن الندوة تحث الشباب على مواجهة الشائعات والتعرف علي مفهوم ومجالات الأمن القومى والربط بينها وبين عدم استغلال الشباب فى تدمير روحهم المعنوية من خلال عمليات الحروب النفسية التى تعتبر السبب الأساسى فيها إطلاق الشائعات الهدامة، كما عرضت الدكتورة رانيا أنواع الشائعات وكيفية التصدي لها.

وأكدت على دور شباب مصر والذى يمثل 67 ٪؜ من تعداد مصر فى دحض الشائعات بأسلوب علمى يتماشى مع مستحدثات العصر وكيفية مواجهة حروب الجيل الرابع، والتفريق بين الاخبار الكاذبة والمزيفة والبعد عنها والحد من انتشارها وبين الاخبار الصادقة المتسقة من مصادرها الرسمية، وزيادة وعى الشباب والعمل علي الولاء والانتماء للطلاب لرفع مكانه بلادهم والحفاظ علي مقدراتها.

وفى سياق متصل، نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة، يوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، ندوة تحت عنوان "التربية الإعلامية.. ومواجهة الشائعات والتضليل الإلكتروني"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك تحت رعاية كل من الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حنان جنيد عميدة الكلية.

ووجهت كلية الإعلام الدعوة إلى مجموعة من الخبراء وباحثي الإعلام، وذلك بهدف وضع خريطة لمواجهة الشائعات.

وفى سياق متصل، ينظم مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ندوة بعنوان "مصر.. ومناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء 6 ديسمبر الجارى، بقاعة المؤتمرات بالكلية .