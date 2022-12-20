منتخبا جامعة أسيوط للطائرة والسلة يحصدان مراكز متقدمة على مستوى الجامعات

فريق المحافظات

هنأ الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط منتخب الجامعة لكرة الطائرة، لحصوله على المركز الثاني، وكذلك منتخب الجامعة لكرة السلة لحصوله على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية، خلال مشاركتهما فى عدد من المحافل والمسابقات الرياضية، جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء فريق المنتخبين، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإيهاب رمضان مدير إدارة النشاط الرياضى.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره وسعادته لتحقيقهم هذا الإنجاز المشرف لاسم جامعة أسيوط، مشدداَ على ضرورة مواصلة العمل الجاد والتدريب والتأهيل والاستعداد بقوة للمشاركة فى مختلف المحافل والمسابقات الرياضية والحفاظ على التميز والطموح لتحقيق وتكرار تلك النجاحات، مؤكداَ أن الجامعة تمتلك العديد من المواهب المتميزة فى كافة الأنشطة والألعاب الرياضية، متقدماً بالشكر للقائمين على النشاط الرياضى بالجامعة على رعايتهم الكاملة للطالبات حتى تحقيق هذا الفوز، داعياً إلى رفع مستوى اللياقة البدنية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لطالبات الجامعات المصرية للدور الهام الذى تلعبه الأنشطة الطلابية خاصةً الرياضية فى بناء شخصية الطلاب والطالبات وإكسابهم مختلف المهارات والقدرات والحفاظ على صحتهم الجسدية والنفسية.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى على حرص إدارة الجامعة على دعم و رعاية كافة الأنشطة الطلابية و الرياضية وكذلك منتخبتها الرياضية فى كافة الألعاب و توفير ما يلزم لهم من الأدوات والإمكانيات وتأهيلهم على أفضل نحو وتطويرهم بصفة مستمرة على كافة المستويات، مشيراَ إلى أن مشاركة المنتخبات تأتى تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارة النشاط الرياضى .

حول تفاصيل المشاركة أوضح الدكتور أحمد شريت حصول منتخب الطائرة على المركز الثاني خلال مشاركته فى "أولمبياد الفتاة الجامعية " والمنعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورافق أعضاء المنتخب المشرفين إسلام سعد ، وجمال حسن رجب ، و حصول منتخب الطائرة أيضاَ على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية خلال مشاركته فى دورة العاب الجنوب وحصول منتخب كرة السلة على المركز الثالث فى نفس المسابقة ورافق أعضاء المنتخبين فى تلك المشاركة كل من المشرفين حسين مصطفى ، محمد ياسين ، زينب محمد.