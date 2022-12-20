نتائج مسابقة الطلاب المثاليين بجامعة أسيوط بمشاركة ذوى الهمم لأول مرة

فريق المحافظات

أكد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، ضرورة التكامل بين التفوق العلمي لدى الطلاب والجانب التثقيفي و تنمية المهارات الشخصية لديهم والتمتع بمقومات العقل والوعي والثقافة والمهارات الرياضية والإبداعية وهى معايير التفضيل بين شخص وآخر وهى المهارات التي تحرص إدارة الجامعة على التعريف بأهميتها ونشرها وتعزيزها بين الطلاب انطلاقا من مسئولياتها فى ثقل شخصية أبنائها الطلاب ودورها فى خلق أجيال متكاملة نافعة لنفسها ولمجتمعها.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة فى حفل توزيع جوائز مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات الجامعة 2022/ 2023 والتى شهدت هذا العام ولأول مرة مشاركة الطلاب من ذوى الهمم، والتي تنظمها سنوياً إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة و التي تضم نخبة من عمداء ووكلاء الكليات والتي ضمت الدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور محمد العدوى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف عام الدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، ولفيف من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة و القيادات الجامعية والجهاز الإدارى، وبمشاركة الطلاب المشاركين فى المسابقة وأولياء أمورهم.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود جميع المشاركين من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإدارة العامة لرعاية الشباب فى تنظيم وإعداد وتأهيل الطلاب لتلك المسابقة والتى سبقتها الكثير من التحضيرات والإعدادات حتى ظهرت بتلك الصورة المشرفة وبالتنظيم الجيد وكذلك موجهاَ شكره لأعضاء لجنة التحكيم والمشرفين على المسابقة .

وصرح الدكتور أحمد عبد المولى بأن وقائع الحفل تضمنت إعلان نتيجة المسابقة وتكريم الفائزين لهذا العام 2022/2023 بشهادات تكريم و مبالغ مالية يحصل المركز الأول على مبلغ مالى 5000 الآلاف جنية و درع الجامعة ، و المركز الثاني 1000 جنيه والمركز الثالث 800، والمركز الرابع 600 جنيه، معلناَ قرار رئيس الجامعة اليوم بحصول باقي المراكز على مبلغ مالي 200 جنيه لكل طالب .

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن المسابقة على مستوى الطلبة تضمنت إعلان فوز الطالب أحمد إبراهيم إبراهيم محمد بالفرقة الرابعة بكلية العلوم بلقب الطالب المثالي على مستوى كليات الجامعة لهذا العام و مبلغ مالي 5000 الآلاف جنية و درع الجامعة، وحصول الطالب محمود نبيل سمير بالفرقة الخامسة بكلية طب الأسنان على المركز الثاني ،وجاء فى المركز الثالث مؤمن محمد رشدى بالفرقة السادسة بكلية الطب.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن المسابقة أسفرت عن فوز سارة حمدي محمود أحمد بالفرقة السادسة بكلية الطب بلقب الطالبة المثالية لهذا العام و مبلغ مالي 5000 الآف جنيه ودرع الجامعة، وحصلت الطالبة هبة عبد الفتاح عامر بالفرقة الخامسة بكلية الطب البيطري على المركز الثاني ، وجاءت فى المركز الثالث الطالبة أروى رشاد زين العابدين بالفرقة الثالثة بكلية التمريض.

وأوضح الدكتور أحمد شريت أن المسابقة استمرت لمدة عدة أسابيع بدأت بتسجيل بيانات الطلاب من شتى كليات الجامعة الراغبين فى التقدم للمسابقة وتشكيل لجنة مختصة من عمداء و وكلاء الكليات و أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات بكليات الجامعة لتقيمهم وفق الشروط المعلنة والتى تفاضل بين المتقدمين وفق مهارات الطالب فى التواصل والعرض والتميز الدراسى وفى انخراطه فى الأنشطة الطلابية ومهاراته الاجتماعية وإجادته للغة الأجنبية و كذلك المعايير الخاصة بتقييم الوعي الثقافي والسياسي لدى الطالب ومدى إلهامه بمختلف القضايا المحلية والدولية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية فى مختلف المجالات.