مصرع عامل صدمته سيارة نقل على الطريق الزراعى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزارعى الغربى دائرة مركز شرطة سوهاج، وقوع حادث تصادم على الطريق، بين سيارة نقل ودراجة بخارية، وذلك عقب اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة النقل، نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز شرطة سوهاج، بين سيارة نقل ودراجة بخارية ووجود متوفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية، والعقيد طارق أبو سديره، مفتش مباحث المركز بوجود حادث تصادم ومتوفي بالطريق الزراعي الغربي دائرة مركز سوهاج ، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل قيادة المدعو أحمد ج ع م 31 سنة سائق، ويقيم دائرة مركز الأقصر، وذلك عقب اختلال عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو علي م ع م 27 سنة عامل، ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفي المدعو بكر م ع م 24 سنة، وحاصل علي بكالوريوس تجارة ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.