حبس سائق التريلا المتسبب في تهشم 5 سيارات بحادث تصادم حلمية الزيتون

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الزيتون، بحبس سائق التريلا المتسبب ف حادث التصادم في منطقة حلمية الزيتون أسفل كوبرى التجنيد، والذى أسفر عن تهشم 5 سيارات وإصابة آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت بسرعة ارسال تحريات المباحث حول الواقعة، بالإضافة إلى نتيجة تحليل المخدرات للسائق المتهم.

وكان أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين "ملاكي ونقل"، أعلى الطريق بمنطقة حلمية الزيتون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى كوبرى التجنيد في حلمية الزيتون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي ونقل، نتج عن الحادث إصابة شخصين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.