مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق الصحراوى فى وادى النطرون

البحيرة - ناصر جودة

لقيت سيدة عجوز مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدامها بسيارة مسرعة أثناء عبور الطريق الصحراوى بالبحيرة

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع «سعدية ف.ر» 56 عاما مقيمة مركز الدلنجات إثر اصطدامها بسيارة أثناء عبورها طريق القاهرة - الإسكندرية بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة.

وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.