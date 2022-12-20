مصرع سيدة إثر سقوطها من أعلى منزلها بمركز أبو المطامير فى البحيرة

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "ا.م ا" 16 عاما مقيم مركز المحمودية، وإصابة آخر إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وموتوسيكل بطريق المحمودية - الرحمانية.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصاب إلى ذات المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى مركز وادى النطرون أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة - الإسكندرية دائرة المركز، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الصحية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.