الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم فى مشاجرة بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

كشفت الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص يَزعُم خلاله قيام رجال الشرطة بوحدة مباحث مركز شرطة المحمودية بالبحيرة باحتجازه، وإحداث بعثرة بمحتويات الشقة محل سكنه.

بالفحص تم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية) وتبين عدم صحة إدعاءاته، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (18) الجارى تبلغ لمركز شرطة المحمودية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص ، وزوجته مُصابان بجروح وكدمات متفرقة بالجسم - مقيمان بدائرة المركز) وبسؤالهما قررا أنهما حال تواجدهما أمام منزل (أحد الأشخاص "نجل الشخص الظاهر بمقطع الفيديو") حدثت بينهم مُشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وتبين أنه (مطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا الجنائية).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.