الاتصالات: مصر فى المركز الأول بمؤشر البنك الدولى لنضج الحكومات الرقمية

كتب محمد عبد المجيد

قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمى، أن التعاملات التى تتم تنشئ كنز البيانات، وأن من إنجازات هذا العام هو إننا قمنا بتحسين جودة البيانات والتحليلات، وهذا جزء من الشغل الذى قمنا به هذا العام، وإن هذا العام كان عاما مليئا بالعمل والتحديات، والأزمة العالمية التى يمر بها العالم، وكلنا نعلم أن أوجه الصرف لم تكن مثلما كانت، وبدأنا فى اللجوء لأساليب أخرى حتى نستطيع أن نصل للجميع.

وأضاف نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمى، خلال وجوده ضيفا اليوم الإثنين، على برنامج "الحياة اليوم"، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية الحياة، وعلى سبيل أنشأنا القانون الخاص بصندوق مصر الرقمية، وكنا نناقشه فى مجلس الشيوخ فى الثلاثة أسابيع الماضية حتى يتحول لمجلس النواب، ومازلنا نتناقش فيه على أسسا أننا نوجد أليات للتمويل، ونعمل على المشروعات القادمة بنظام المشاركة.

وأشار المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمى، إلى أننا تعودنا كمهندسين إننا نبحث عن الحلول فى ضوء الموجود والمتاح، وليس أن نتوقف لأى سبب لأننا تقدمنا كثيرا فى سنة 2022، فمؤشر البنك الدولى الخاص بنضج الحكومات الرقمية، وهو مؤشر مقسم على 4 مستويات مستوى "أ" وهو مستوى القيادة، ومستوى "ب" وهو مستوى الحكومات التى لديهم خطوات حثيثة، ومستوى "ج" الذى لديه بعض الخطوات، ومصر كانت فى التصنيف الثالث حتى 2020، وثم بعد ذلك أصبحنا فى التصنيف الثانى، وفى 2022 أصبحنا فى التصنيف الأول.