محافظ دمياط تتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز كفر سعد.. صور

دمياط - هيثم مراد

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد فى مرحلتها الأولى، والتى تجرى داخل 28 قرية بإجمالى 219 تابعا.

وتضمنت الجولة تفقد محافظ دمياط، قرية التوفيقية وعزبة 1 التابعة لها و قرية السعدية البحرية، تابعت خلالها الأعمال التى تقوم بها الشركة القابضة و الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ خطوط الصرف الصحي و كذا موقف تنفيذ شبكات الغاز والاتصالات.

وناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المعوقات التى قد تبطىء نسب التنفيذ وآلية تخطيها بما يحقق الاسراع فى المعدلات التنفيذية لتلك العمليات موجهة برفع المخلفات الناتجة عنها وردم أعمال الحفر لتيسير حركة المارة، كما شددت على الالتزام بخطة العمل المحددة والتنسيق بين كافة الجهات لتحقيق التكامل بالمنظومة مؤكدة أنه لن يتم السماح بأى تجاوز لمحاور تلك الخطة.

وأشارت أيضا إلى متابعة المحافظة لآخر التطورات بجميع مشروعات المبادرة بشكل دورى لتحقيق أهداف هذا المشروع القومى العملاق الذى أطلقه السيد رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري و خدمة الاهالى وتوفير حياة كريمة لهم، و تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

ففى محافظة دمياط، وتحديدًا قرى مركز كفر سعد التى شهدت طفرة جديدة بكافة الخدمات بعد تنفيذ المبادرة أكثر من 90% من المشروعات. وشملت المشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ومد شبكات الغاز وخطوط الاتصالات ومشروعات القطاع الصحى والكهرباء، إلى جانب إنشاء ورفع كفاءة 13 نقطة إسعاف و25 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة، وكذلك مشروع سكن كريم بعدد 6 عمارات بتفتيش ثان و5 مشروعات فى قطاع التضامن الاجتماعى. وفيما يخص مشروعات تأهيل وإنشاء الكبارى تم تنفيذ 11 مشروعا، وكذلك إنشاء مجمعات خدمات حكومية وزراعية بعدد 12 مجمعا لكل قطاع منهما، وفى قطاع الموارد المائية والرى تم تأهيل وتبطين 17 ترعة، بخلاف 75 مشروعا فى قطاع التعليم. كما تم تنفيذ عدد من المشروعات تخص تطوير نقاط الشرطة، والسجل المدنى والسكك الحديدية ومكاتب البريد وأبراج المحمول وإنشاء أسواق حضارية ومواقف لسيارات الأجرة ونقاط الإطفاء. وبشكل عام فإن مشروعات حياة كريمة تستهدف تطوير 28 قرية بإجمالى 219 تابعا بمركز كفر سعد بالمرحلة الأولى فى دمياط.